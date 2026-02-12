El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que entre el primero de enero y el tres febrero el país ha registrado 436 accidentes por mordedura de serpiente, es decir, en promedio trece al día.

Esta cifra podría aumentar significativamente tras las lluvias atípicas que afectaron varios departamentos del país a causa de los frentes fríos, advirtió el INS en un comunicado.

Explicó que ante la actual temporada de lluvias, con zonas inundadas y afectaciones en áreas urbanas y rurales, el riesgo de accidentes causados por animales ponzoñosos “se podría incrementar en medio de este contexto”.

Pexels Imagen de referencia de una serpiente.

En el 2025 se reportaron 5.374 accidentes ofídicos en el país -cifra que aún es preliminar-, que cobraron la vida de 38 personas.

Los departamentos de Vaupés y Guaviare encabezaron el año pasado la lista de accidentes ofídicos por cada 100.000 habitantes. Y el que mayor número de casos reportó fue Antioquia, con 622, seguido de Norte de Santander, 359; Cesar, 330 y Córdoba, con 309.

Ante al riesgo de aumento de los casos, el Instituto Nacional de Salud recordó que el tiempo es clave en caso de una mordedura de serpiente, por lo que se debe acudir lo más rápido posible a un centro médico más cercano.

“El INS, como productor público de antivenenos, reitera su llamado a las entidades de salud para que anticipen y gestionen oportunamente la adquisición de antivenenos, con el fin de garantizar una atención adecuada y oportuna para salvar vidas”, sostuvo en el comunicado.

Cada año, el INS en promedio fábrica con todos los estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura los viales necesarios entre 20.000 y 30.000 para atender este tipo de accidentes.

Tipo de antivenenos

La entidad entregó una lista de los medicamentos adecuados para estos casos con sus respectivos precios “porque se ha establecido que terceros han llegado hasta quintuplicar el valor”.

Suero antiofídico polivalente: para atender accidentes por mordedura de género Bothrops sp (talla x, mapaná, pelo de gato, patoco, cabeza de candado o cuatro narices) y mordeduras de Crotalus sp (cascabel). Este antiveneno, caja 2 viales, x 10 ml c/u, tiene un costo de $478.000.

Antiveneno anticoral polivalente: para las Micruris sp (coral, rabo de ají). Este antiveneno, caja 1 vial x 10 ml, tiene un costo de $417.000.

Medidas de prevención