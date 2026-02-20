A las afueras de la sede administrativa de la EPS Salud Total, en Valledupar, pacientes oncológicos realizaron una protesta exigiendo que les sea mejorada la atención médica, ya que desde hace varios meses hubo un cambio en la IPS donde eran atendidos.

Leer más: En los próximos días se conocerán los resultados de las investigaciones de la Procuraduría por inundaciones en Córdoba

Una de las manifestantes es Nancy Janet Quintero Fernández, paciente oncológica con cáncer de seno, quien explicó que de manera inesperada dejaron de ser atendidos en la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar - Oncólogos en Valledupar, pasando a la Clínica Alta Complejidad, considerando que los cuidados y atención no es la adecuada.

Otras de las voces encontradas fue la de Carmen Montes, paciente por cáncer de útero, ella manifestó que merecen y necesitan una salud digna.

Le puede interesar: Mindefensa también acompañó a los miembros de la fuerza pública damnificados en Córdoba

“No quiero regresar a la Alta Complejidad necesitamos una salud digna y que nos regresen a SOHEC con especialistas, que conocen nuestros procesos, no que vayamos a una consulta y el médico no sepa quién es la paciente. La última vez que fui me hicieron un mal procedimiento”, indicó Montes.

Suministrada a EL HERALDO

Estas personas realizaron la protesta, provistos de pancartas y algunos con las manos encadenadas para llamar la atención de la gerencia de la EPS Salud Total.

Destacaron que el médico oncólogo Iván Zuleta, de la IPS SOHEC conoce sus casos y que la atención siempre fue de calidad, viéndose reflejado en la mejoría que su salud.

Lea también: Eldrin Imitola Gómez, el héroe sin capa de Córdoba

“Le estoy exigiendo a Salud Total el retorno a SOHE que es la entidad que me ha atendido desde el 2021, con el médico Iván Zuleta, ya que fui cambiada abruptamente y no me hicieron la atención correspondiente en la Clínica Alta Complejidad, por eso solicito la atención que recibía antes. Desde junio de 2021 fui diagnosticada con cáncer y sigo en los seguimientos. Tenemos derecho a un trato digno como paciente de cáncer, exigimos garantías de una buena atención”, dijo otra de las pacientes.

Lea también: INS entrega antivenenos en Córdoba ante posible aumento de accidentes ofídicos

Reiteraron no están conformes con los procedimientos en la Clínica Alta Complejidad, donde presuntamente estarían realizando las mamografías en unidades móviles ubicadas en el parqueadero, y no de manera especializada como lo necesita un paciente con cáncer.

Finalmente, instaron a los organismos de salud a realizar vigilancia y seguimiento a esta problemática.