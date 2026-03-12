El caso de Johann Sebastián Sánchez ha generado preocupación entre sus familiares, quienes denuncian una presunta falta de atención oportuna por parte de la EPS Salud Total.

Tras decisión de la Corte, Wadith Manzur se entregó a las autoridades en el búnker de la Fiscalía

Pese a imputación de cargos, Ricardo Roa seguirá como presidente de Ecopetrol: junta directiva lo respaldó

Karen Manrique se presentó ante las autoridades tras medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia

El joven de 24 años lleva varios días hospitalizado mientras espera ser trasladado a un centro médico de mayor complejidad para recibir tratamiento especializado por una grave infección en su ojo derecho.

Según relató su familia al diario Publimetro, el problema comenzó el pasado 2 de marzo, cuando Johann llegó a su casa con un fuerte dolor de cabeza que también afectaba su ojo. En un principio pensaron que se trataba de una molestia pasajera, pero el dolor se intensificó durante la madrugada, por lo que decidieron acudir a urgencias de la Clínica Virrey Solís.

Publimetro cortesía familia Joven espera respuesta de su EPS para tratamiento urgente

De acuerdo con el testimonio de su madre, en la primera visita médica no fue atendido porque sus signos vitales eran estables y le recomendaron solicitar una cita con la EPS. Al día siguiente logró una consulta en la que, según la familia, el médico diagnosticó sinusitis y le recetó medicamentos para tratarse en casa.

Sin embargo, el tratamiento no mejoró su condición. La inflamación en el lado derecho de su rostro aumentó y el dolor se volvió más intenso, por lo que regresó nuevamente a urgencias, donde finalmente fue hospitalizado.

Shutterstock/Shutterstock De acuerdo con el testimonio de su madre, en la primera visita médica no fue atendido porque sus signos vitales eran estables y le recomendaron solicitar una cita con la EPS. Al día siguiente logró una consulta en la que, según la familia, el médico diagnosticó sinusitis y le recetó medicamentos para tratarse en casa.

Tras nuevos exámenes, los médicos habrían detectado una infección bacteriana que compromete su ojo derecho. Según explicaron a la familia, el joven necesita ser atendido en un hospital de nivel 4 con especialistas en oftalmología y estudios más complejos.

Por esta razón fue trasladado al Hospital San Carlos, pero allí les informaron que el centro no cuenta con el servicio especializado que requiere el paciente, por lo que solicitaron una nueva remisión a otras instituciones de mayor complejidad.

Shutterstock/Shutterstock Por esta razón fue trasladado al Hospital San Carlos, pero allí les informaron que el centro no cuenta con el servicio especializado que requiere el paciente, por lo que solicitaron una nueva remisión a otras instituciones de mayor complejidad.

La familia asegura que han pasado varios días sin que se concrete el traslado. Mientras tanto, temen que el retraso en la atención especializada pueda empeorar la infección, con riesgo incluso de que el joven pierda la visión o desarrolle complicaciones graves como una meningitis.

Ante la situación, los familiares presentaron quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud y buscaron apoyo en la Secretaría de Salud de Bogotá.

Oriente Medio, la unión latinoamericana y la Celac, los principales temas en la llamada entre Petro y Sheinbaum

La única respuesta efectiva llegó tras interponer una tutela ante el juzgado 38 penal municipal, que ordenó a la EPS realizar el traslado del paciente a un centro médico de nivel 4 en un plazo máximo de dos días, y siguen esperando.

Publimetro se comunicó con la EPS pero señalaron que no daban respuestas en concreto de un solo caso, sino por los canales de atención personalizada.