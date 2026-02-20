La Secretaría de Salud Departamental realizó una visita a un centro de estética en Valledupar, tras una queja trasladada por la autoridad sanitaria municipal. La inspección fue realizada el 17 de febrero por los funcionarios de vigilancia y control, quienes evidenciaron irregularidades graves que representaban riesgo para la salud.

Según el organismo de control, en dicho lugar se realizaban procedimientos invasivos por personal no autorizado, el uso de equipos no permitidos y la presencia de medicamentos de uso exclusivo médico.

Ante estos hallazgos, adoptaron una medida sanitaria de seguridad, consistente en el cierre del establecimiento, e iniciaron el respectivo proceso administrativo. Por ahora la medida de clausura es temporal, sin embargo, podrá pasar a ser parcial o total.

Asimismo, fueron decomisados objetos y productos, y la congelación o suspensión temporal de la venta de productos y objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a verificar que los servicios estéticos se presten en establecimientos habilitados y por profesionales certificados, ya que los procedimientos realizados de forma ilegal pueden causar graves afectaciones a la salud e incluso poner en riesgo la vida.

