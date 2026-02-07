La celebración de un evento en el marco de los carnavales que se desarrollan en el municipio de Betulia, en la Sabana del departamento de Sucre, terminó en tragedia.

Uno de los jóvenes que participaba de las fiestas fue asesinado a balazos y seis personas más que estaban presentes resultaron heridas, entre ellas menores de edad.

La víctima mortal fue identificada como Ángel David Méndez Ribón, 20 años de edad, residente en la vereda El Rodeo, del corregimiento Loma Alta. Recibió cuatro balazos que lo impactaron en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos, de acuerdo con el reporte oficial, se registraron a las 11:50 de la noche del viernes 6 de febrero en la Diagonal 3 con Transversal 9 del barrio Cinco Esquinas cuando un sujeto accionó un arma de fuego contra una persona que se encontraba en el lugar y estos impactos alcanzaron además a otras personas entre ellas un adolescente de 15 años que tiene una herida por arma de fuego en la pierna derecha; un adolescente de 16 años con herida de arma de fuego en la pierna derecha; otro adolescente de 16 años con lesión ocasionada por el paso de proyectil en la pierna izquierda; Johana Rodríguez, de 29 años, con herida por arma de fuego en la pierna izquierda; Mary De la Ossa, de 27 años, con herida por arma de fuego en la pierna izquierda, y Jesús Torres, con lesión superficial ocasionada por el paso de proyectil en la región frontal.

De estos heridos, cuatro aún permanecen internados en centros médicos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones tendientes a ubicar al responsable de estos hechos.