Bolsas plásticas, envases, restos de comida e incluso electrodomésticos terminan convirtiéndose en desechos que afloran en los diferentes cuerpos de agua de Barranquilla y su área metropolitana, generando un impacto que trasciende lo estético y golpea directamente la salud y la calidad de vida de las comunidades cercanas.

Y es que arrojar basuras en los caños y arroyos se ha convertido en una práctica que, lejos de disminuir, parece volverse cada vez más frecuente y visible, demostrando la falta de cultura que aún persiste en diferentes sectores del área metropolitana.

Habitantes de barrios aledaños aseguraron que la situación ha empeorado y agregaron que la presencia constante de residuos atrae animales como ratas, moscas y cucarachas, además de perros callejeros que rompen las bolsas y dispersan aún más la basura en calles y andenes.

Es importante precisar que la contaminación de los caños y arroyos propicia focos de infección y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cutáneas, especialmente en niños y adultos mayores.

A esto se suma el deterioro del ecosistema, ya que aves y otras especies terminan expuestas a plásticos y sustancias tóxicas que alteran su hábitat.

En ese sentido, comerciantes y líderes comunitarios han coincidido en que la problemática también impacta la percepción de seguridad y limpieza en los sectores afectados, lo que influye en la dinámica económica local.

En el caso específico de los caños de la Ahuyama, Arriba y de Los Tramposos, entre otros, las comunidades advierten que es necesaria la realización de jornadas de limpieza debido a que se convirtieron en basureros a cielo abierto.

Javier Enrique Teherán, vendedor en el mercado público, mencionó que cada vez es más insostenible pasar por los alrededores del caño de la Ahuyama debido a que el olor a basura y contaminación se intensifica, pese a las limpiezas que se le realizan constantemente.

“Esa agua es asquerosa. Aquí uno evita pasar y, de hecho, es tan fuerte el tema que uno aquí no se enferma de milagro. En el mercado trabajo desde las 2:00 a. m. y he sido testigo de que son los mismos vendedores los que arrojan la basura; les ponen canecas para que tiren la basura y ellos la echan es al caño”, dijo Teherán.

De igual manera, el ciudadano Saúl Gallego indicó que desde distintos puntos del centro de Barranquilla se percibe la contaminación que afecta no solo a los cuerpos de agua, sino también a quienes circulan por este lugar.

“Lo han estado limpiando, pero cuando no los limpian se vuelve insoportable estar cerca de los caños porque todo es basura, mal olor y mosquitos y otros animales que ponen en riesgo la salud pública”, añadió Gallego.

La barranquillera Lady Vera comentó sobre la constante falta de acciones por parte del Distrito para evitar que continúe la contaminación: “Se debe poner mayor vigilancia porque todos los días vienen y botan sus porquerías de comida en el mercado”.

La situación evidencia que el problema no radica únicamente en la recolección de residuos, sino en el comportamiento cotidiano de quienes siguen utilizando los caños como puntos de desecho.

Al respecto, varios ciudadanos han recalcado que se debe fortalecer la cultura ambiental y el sentido de responsabilidad colectiva para evitar este tipo de afectaciones al ambiente.

En otros puntos

Desde el municipio de Soledad, el veedor Alfredo Corbacho denunció que en el puente ubicado entre los barrios Manuela Beltrán y Soledad 2000, la falta de cultura ciudadana lleva a que los vecinos arrojen desechos, basura y escombros, haciendo que este se convierta en un basurero a cielo abierto, una situación que se agrava durante las lluvias.

Asimismo, aseguró que el puente se encuentra en deteriorado estado: “Hay hierros que sobresalen, que pueden causar cualquier gravedad, cualquier persona puede ser víctima de lesiones. Se necesita que intervengan urgente”.

Acciones de las autoridades

La Alcaldía de Barranquilla afirmó que se encuentra ejecutando labores de limpieza y mantenimiento en los diferentes caños de la ciudad, como parte de una estrategia integral orientada a la recuperación ambiental, la prevención de taponamientos y la reducción de riesgos asociados a la acumulación de residuos.

“En el caño Arriba, las cuadrillas intervinieron 1.600 metros lineales, logrando despejar el cauce que conecta con el río Magdalena. Durante esta intervención se retiraron 280 toneladas de residuos y tarulla, una acción clave para mejorar el flujo del agua, disminuir focos de contaminación y prevenir afectaciones en temporadas de lluvia”, expuso el Distrito.

De igual manera, la administración distrital señaló que adelanta labores en el caño del Mercado, uno de los puntos que requiere atención diaria debido a la constante llegada de residuos sólidos desde su entorno.

“En este sector se han limpiado 950 metros lineales, con el retiro de 270 toneladas de residuos sólidos flotantes. Adicionalmente, las labores de limpieza se están desarrollando en otros cuerpos de agua estratégicos de la ciudad, como los caños Tramposos y Compañías, donde actualmente se ejecuta el retiro de residuos sólidos y tarulla, en un trabajo sostenido que busca mantener estos canales en condiciones adecuadas y funcionales”, indicó el Distrito.

Por su parte, la subgerente del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Soledad (Edumas), Heidi Manga, informó que el puente que se ubica entre Soledad 2000 y Manuela Beltrán ya fue visitado y se encuentran a la espera de que cesen las lluvias para programar la limpieza con maquinaria pesada.