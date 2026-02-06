Este viernes de Guacherna, la Alcaldía de Barranquilla dirá presente con una apuesta cultural que exalta la identidad y la inclusión que hacen único al Carnaval. Esta participación hace parte del compromiso del alcalde Alejandro Char por fortalecer la identidad cultural de la ciudad y preservar sus manifestaciones.

“Barranquilleros y carnavaleros, vamos a disfrutar de la fiesta popular más grande de Colombia, garantizando que sea segura, sostenible, inclusiva, llena de color y tradición. Vamos a demostrar que Barranquilla sabe celebrar en paz”, afirmó el mandatario distrital.

Esta gran muestra artística contará con uno de los grupos más aclamados a lo largo del recorrido: ‘Salón Burrero Pa’ la Calle’. Esta comparsa, que abandera la primera dama de Barranquilla, Katia Nule, está conformada por 80 hombres y mujeres entre los 18 y 65 años que son beneficiarios del programa distrital de Habitantes de Calle.

Por sexta ocasión, ‘Salón Burrero Pa’ la Calle’ contagiará con toda su alegría y sonrisas cargadas de esperanza a los asistentes.

“Esto es algo que me emociona profundamente porque los conozco, he visto de cerca sus historias y sé lo que les ha costado levantarse, sanar, llenarse de amor y decidir cambiar para construir una nueva vida. Son verdaderos valientes”, expresó la primera dama.

La comparsa está siendo ensayada y dirigida por el coreógrafo Emanuel Pérez Cortez y la profesora Maira García Pérez, quienes hacen parte del grupo interdisciplinario del programa con el apoyo y supervisión de los funcionarios del programa quienes también participan en el desfile. Este año bailarán y pondrán en escena un homenaje a las cantadoras y bailes cantados del Caribe colombiano acompañados de un variado repertorio musical.

Talento de los procesos de formación

Será un despliegue cultural imponente por su calidad, magnitud y sentido simbólico que demostrará a propios y visitantes el talento de cientos de artistas que pertenecen a los programas del Sistema de Formación Cultural y Artística del Distrito.

Más de 350 artistas en escena, la IUB, funcionarios y programas institucionales, darán vida a una puesta en escena que rinde homenaje a los aires cantados de mujeres que han dejado huella en la música, exaltando la memoria y el legado femenino del Caribe.

Este montaje, concebido y ejecutado íntegramente por beneficiarios de los programas de formación, integra música, vestuario, coreografía, faroles y propuestas escénicas creadas desde la EDA, las Casas Distritales de Cultura y la Fábrica de Cultura, consolidando a La Guacherna como un escenario donde el talento local y la formación cultural se convierten en protagonistas de la salvaguarda del Carnaval.

Carnaval Sostenible 2026

Además de la importante labor que adelantarán durante el desfile, que será recolectando residuos aprovechables, un grupo de recicladores de oficio participará por primera vez en este desfile como danzantes en su comparsa sostenible, acompañados por el rey Momo y la reina de los recicladores del Carnaval Sostenible 2026. Esta participación se realiza en el marco de la estrategia ‘Barranquilla Limpia y Linda’.

Funcionarios participantes

Un grupo de 70 funcionarios, integrantes de la comparsa A Otro Nivel, participará en La Guacherna como parte del Carnaval distrital 2026, acompañado por los reyes del Carnaval distrital, Madleleyne Rubio y Reynaldo Berríos. La puesta en escena celebrará, a través del baile, la riqueza de los ritmos caribeños: bullerengue y cumbia —evocados en las voces de Petrona Martínez y la niña Emilia—, junto con los inconfundibles sonidos del Joe Arroyo.