Los alias El Rafita, ‘El Brayan’ y ‘La Loca’, señalados de ser traficantes de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena, fueron capturados en un operativo por unidades de la Policía Metropolitana.

En diligencias de allanamiento, registro y en flagrancia fue la captura de los tres presuntos distribuidores de estupefacientes por parte de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).

Los informes de inteligencia permitieron establecer que, este punto de expendio mensualmente distribuía más de dos mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 90 millones de pesos.

En el lugar fueron encontradas 213 dosis de marihuana y 38 de cocaína, dos licuadoras, una gramera y empaques para dosificar la sustancia, las cuales serían distribuidas en barrios como: San Francisco, La Candelaria, La María, entre otros.

Policía de Bolívar

En el barrio San Pedro Mártir, fue interceptada una motocicleta en la que se transportaba alias El Rafita, de 28 años de edad, quien al revisarle el bolso que llevaba, le fueron encontrados cuatro (04) kilos marihuana listas para su distribución a los puntos fijos de expendio. Es de anotar que la motocicleta en la que se transportaba estaba reportada como hurtada en el mes de noviembre de la presente vigencia.

‘El Rafita’ cuenta con cuatro (4) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado y agravado (2018, 2019 y 2021) y violencia intrafamiliar (2024).

Los capturados serían los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares y parques de estos sectores de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que “estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial.