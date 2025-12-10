Gustavo Adolfo Pretel Morales, señalado de haber abusado sexualmente de dos pasajeras de 21y 31 años en la ciudad de Cartagena, fue enviado a prisión por un juez de la República.

La Fiscalía, a través de un delegado del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abusos Sexuales (Caivas) le imputó cargos por los hechos que habría cometido en los meses de septiembre y octubre del presente año en dos sectores de la ciudad, entre ellos la Terminal.

Las víctimas, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, contactaron al taxista para sus servicios y este les desvió la ruta para llevarlas a lugares solitarios y cometer los delitos y de paso apropiarse de las pertenencias de valor de estas. Para cometer estos hechos utilizó armas corto punzantes.

A Pretel Morales, de 30 años, lo capturaron unidades del CTI el pasado 3 de diciembre y este miércoles le fue impuesta la medida de aseguramiento por los delitos de actos sexuales violentos y hurto, que este no aceptó, pese a ello el juez lo envió a prisión.