Un nuevo feminicidio sacude a la ciudad de Cartagena. Esta vez el hecho de sangre que tuvo como escenario el interior de una casa en el barrio Fredonia, cobró la vida de una mujer de escasos 22 años de edad.

La dama había sido agredida por su pareja, un hombre de 40 años, el pasado sábado 6 de diciembre y su deceso, por cuenta de las graves lesiones, se produjo cuando era llevada a un centro asistencial hasta donde fue llevada.

Las nueve heridas ocasionadas con arma blanca se las propinó en medio de una discusión.

El señalado asesino se entregó a la Policía y la Fiscalía General de la Nación ante un juez de garantías le imputó cargos por el delito de feminicidio agravado, que este no aceptó.

Además, un juez de la República, por pedido del ente investigador-acusador, lo envió a prisión con medida de aseguramiento.