Una caleta con armas de diferentes calibres fue hallada en una zona rural de la ciudad de Montería donde, de acuerdo con los reportes de las autoridades, se registra presencia de la subestructura ‘Yépez Cantero’ del Clan del Golfo.

La caleta, que contenía, un revólver marca Rossi calibre 38, nueve cartuchos calibre 38, una pistola marca Jericó calibre 9 mm, un proveedor para pistola, 5 cartuchos 9 mm, 9 cartuchos calibre 40 y un proveedor de fusil, fue ubicada en desarrollo de una “operación que avanzó con precisión quirúrgica. Las unidades investigativas de la Policía Metropolitana de Montería a través de un trabajo de campo lograron hallar en el kilómetro 15 de Montería una caleta de armas de fuego utilizadas para actividades criminales como hurtos y homicidio”, detalló el coronel Héctor Ruíz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

Policía de Montería/Cortesía

En el operativo participaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en coordinación con el CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar, que adelantaron una diligencia de allanamiento y registro en una finca y que permitió además la captura en flagrancia de un hombre y el hallazgo del arsenal que estaba enterrado.

El coronel Ruíz Arias resaltó que este resultado “refleja la efectividad del trabajo articulado entre las instituciones y el compromiso permanente de impedir que las organizaciones criminales afecten el patrimonio y la vida de los ciudadanos”.

Tanto el capturado como el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización.