Un hecho de sangre se registró en la noche de este martes en el barrio La Esperanza, en el municipio de Aracataca, Magdalena, donde un atentado con arma de fuego cobró la vida de un hombre.

La víctima fue identificada como Germán Acosta Narváez, quien, según información preliminar conocida por las autoridades, fue interceptado por dos sujetos armados que se movilizaban por el sector. Sin mediar palabra, los atacantes le dispararon en varias oportunidades, dejándolo gravemente herido en el lugar.

Tras el ataque, personas que se encontraban en la zona auxiliaron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital Luisa Santiago Márquez, donde fue atendido por el personal médico de turno. No obstante, debido a la gravedad de las lesiones, Acosta Narváez falleció minutos después.

Unidades de la Policía del Magdalena hicieron presencia en el sitio del atentado para adelantar las primeras diligencias judiciales, recolectar material probatorio y recopilar testimonios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Entre tanto, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se conocen móviles claros del homicidio.

El caso quedó en manos de los investigadores, quienes no descartan ninguna hipótesis mientras avanzan las indagaciones.