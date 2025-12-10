Los pobladores del municipio San Juan Nepomuceno, en la región de los Montes de María, de Bolívar, aún no salen del asombro, pero a su vez le dan gracias infinitas a Dios porque los libró de la mala hora.

Con esto hacen alusión al desplome del techo del salón de eventos de la Corporación Los 14 donde minutos antes del hecho se iba a efectuar una ceremonia de graduación de la Institución Educativa Diógenes A. Arrieta.

Cientos de estudiantes y sus padres iban a estar presentes en ese sitio para celebrar el grado de bachiller académico.

El hecho causó pérdidas materiales cuantiosas, pero le salvó la vida a muchas personas.

Las autoridades en San Juan Nepomuceno investigan las causas de este accidente.