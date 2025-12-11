En la plaza de La Paz, el alcalde de Cartagena realizó la entrega de 62 motocarros que sustituyen los Vehículos de Tracción Animal (VTA).

Con esta última entrega el alcalde Dumek Tubary Paz le da cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo Distrital que busca eliminar este tipo de prácticas y fortalecer las oportunidades de trabajo

El mismo mandatario les hizo entrega de las llaves a los ciudadanos que los habilita para una oportunidad de trabajo digno, lejos del maltrato animal.

Las carromuleros, que en días anteriores habían entregado sus viejas y artesanales carretas al DATT y sus equinos a la Umata, ya cuentan con sus licencias de conducción después de haber superado de manera satisfactoria su curso de conducción.

Con los 62 nuevos motocarros, sumados a los 57 entregados en 2024, ya son 119 los vehículos que ponen fin a una de las modalidades de maltrato animal más recurrentes durante muchos años en Cartagena.

Los equinos entregados fueron valorados por la Umata, que realizó una revisión veterinaria de su estado de salud y posteriormente ingresaron a un proceso de adopción donde recibirán la atención y el bienestar necesario para una vida libre de maltrato.

“Lo que en el pasado parecía imposible, y en lo que se rajaron muchos gobernantes que hicieron del blablablá sus marcas personales, hoy lo logramos gracias a un proceso concertado y que dignifica a nuestra ciudad. Hoy demostramos que una mejor Cartagena es posible si todos nos unimos dejando lo que no construye de lado”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Agregó que la entrega de los motocarros no es un premio, sino una oportunidad. “Un nuevo camino de trabajar con seguridad, de mejorar los ingresos de sus familias, de estar formalizados y ser parte de una Cartagena que se organiza, que respira modernidad y que respeta todas las vidas”.

Con la entrega total de 119 motocarros —57 entregados en 2024, más los 62 de esta jornada—, el gobierno de Dumek Turbay Paz cumple con una meta clara planteada desde 2019 y la cual este gobierno concluyó de manera satisfactoria.

Este programa se enmarca dentro de la normativa nacional: la Ley 2138 de 2021, por medio de la cual se establecen medidas para la sustitución progresiva de los vehículos de tracción animal en todo el territorio colombiano.