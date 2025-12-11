El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el pasado martes 9 de diciembre la cartera realizó una nueva inspección a las instalaciones de Seatech International, la empresa que opera en Cartagena la planta de procesamiento de atún marca Van Camp’s.

Lea: En Cartagena termina la sustitución de carromulas con la entrega de 62 motocarros

Durante la visita, personal del Ministerio del Trabajo detectó en una de las bodegas de la compañía “un material explosivo que no tendría por qué estar ahí ya que es ajeno a las actividades de la empresa“, señaló Sanguino en su cuenta de X.

El #MinTrabajo, bajo orientación del ministro @AntonioSanguino, realizó inspección a Seatech International (Atún Van Camps).



1️⃣ Se halló material pirotécnico no reportado y se recomendó remitir el caso a la Policía.



🧵 pic.twitter.com/e5WE1Q7flh — MinTrabajo (@MintrabajoCol) December 11, 2025

El funcionario advirtió que el material pirotécnico "es un riesgo evidente para la vida e integridad de los trabajadores" de Seatech International.

Lea: Envían a prisión a taxista señalado de abusar de dos pasajeras

“Hoy fuimos con la Armada Nacional y sus técnicos antiexplosivos nos confirmaron que era un elemento peligroso y recomendaron remitir el caso a la Policía Nacional”, detalló el ministro.

El día de ayer, como @mintrabajocol, volvimos a Seatech International, la empresa productora de Atún Van Camps en Cartagena. Identificamos, en una de las bodegas, un material explosivo que no tendría por qué estar ahí ya que es ajeno a las actividades de la empresa.



Eso es un… pic.twitter.com/OP2EgUmvLg — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) December 10, 2025

Recordó que este hallazgo se suma a los tres buques atuneros de la misma empresa que fueron sellados en octubre de este año por irregularidades en los contratos de trabajo de los empleados.

En otra inspección adelantada en noviembre pasado el Ministerio del Trabajo detectó condiciones inseguras, como altas temperaturas, incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo y riesgos graves para quienes laboran en la cadena de producción de Atún Van Camps.

Lea: Mujer fue asesinada por su pareja en el interior de su casa en Cartagena

“Por esas irregularidades, desde el Ministerio, le pusimos un sello preventivo a dos de las áreas de la empresa. ¡Nos tienen que presentar un plan de mejora! Desde este Ministerio no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad y la vida de las y los trabajadores", aseveró Antonio Sanguino en X.