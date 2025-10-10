El Ministerio del Trabajo anunció este viernes que ha ordenado el cierre preventivo de tres buques en las instalaciones de Seatech International Inc., la empresa que opera la planta de procesamiento de atún marca Van Camp’s, por irregularidades en los contratos de trabajo de los empleados.

Lea: ¿En qué casos una empresa puede despedir a un trabajador enfermo? Esto dice la ley en Colombia

La decisión fue tomada al término de una inspección liderada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino y la viceministra (E) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, en compañía de un grupo de inspectores de Bogotá y de la Dirección Territorial de Cartagena.

Este equipo adelantó “tareas de verificación masiva y no informada” de tres buques atracados en el kilómetro 8 de Mamonal y a las instalaciones de la empresa Seatech International Inc., que hace el procesamiento de la marca de atún Van Camp’s.

“Encontramos que la totalidad de los trabajadores que aquí labora no cuentan con contrato laboral como lo exige la ley, no tiene protección social, ni riesgos laborales. Ya ha habido episodio de incendio de uno de los buques que también hemos investigado, razón por la cual se ha procedido al cierre de los buques: Sandra C, Amanda S y Nascar”, señaló el ministro Sanguino.

Lea: Supuestas investigaciones en mi contra emergen de denuncias temerarias promovidas por Nicolás Petro: Lucy Laborde, fiscal del caso

Esto implica que se suspenden las actividades de pesca industrial en los tres buques.

“En principio el cierre es por diez días, de tal forma que quienes contrataron a estos trabajadores que son colombianos y extranjeros, subsanen las irregularidades encontradas”, agregó el jefe de la cartera del Trabajo.

En ese sentido, aclaró que “los buques con banderas colombianas son colombianos y, por lo tanto, se debe aplicar las normas del país y particularmente la reciente reforma laboral”.

Lea: Corte Suprema reconoce que el tiempo de pensión de invalidez cuenta para acceder a la pensión de vejez

El alto funcionario expuso que es muy delicado el hallazgo que se registró durante la inspección en cuanto a las condiciones en la que trabajan los empleados.

“Encontramos un hecho irregular que puede constituirse en delito y se está poniendo en conocimiento de la Fiscalía y del Ministerio del Interior a la subdirección de trata de personas. Sucede que mientras hacíamos las inspecciones, los trabajadores desaparecieron de los barcos, al parecer los escondieron o retuvieron y los encargados de la seguridad de la empresa, nos respondían con evasivas. Luego nos enteramos por información, que habían sido retenidos en una de las bodegas”, señaló.

Otra de las anomalías, dijo Sanguino, “es que los trabajadores no cuentan con pasaportes y documentos en regla, lo que podría indicar que existe violación de las normas migratorias. Extrañamente no pudimos hablar con los trabajadores, nadie daba razón y después dijeron que estaban en capacitación”.

Lea: Familia del fiscal Marcelo Pecci demanda al Estado por más de 2.000 millones de pesos

Ante este panorama, el ministro indicó que le ha solicitado a la Dimar que garantice que esta medida se cumpla, para lo cual se le deja a la empresa por escrito el acto administrativo.

“Este es un mensaje para todos los empleadores del país. En Colombia los derechos y la dignidad de los trabajadores se debe garantizar y respetar”, aseveró.

Por su parte, la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, manifestó: “Es una medida administrativa que se toma dadas las irregularidades encontradas, donde hay innumerables riesgos a la salud, el bienestar y la vida de los trabajadores”.