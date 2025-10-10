Contundente se mostró la fiscal Lucy Laborde que lleva el caso judicial de Nicolás Petro contra quienes, según dijo en una carta, pretenden afectar su autonomía e independencia frente al proceso.

Laborde indicó en la comunicación que la defensa de Petro Burgos hizo “alusión a una arremetida mediante denuncias penales y disciplinarias” en su contra, por lo que indagó si cursaba algún proceso “sin embargo, su despacho ha guardado silencio hasta la fecha”.

Se remitió a un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro comentando sobre el anuncio de la adición de dos nuevos delitos contra su hijo por parte de la fiscal: “Esta situación reviste especial gravedad”.

“(Petro) efectuó declaraciones y publicaciones que coinciden con los requerimientos de la defensa, en las cuales se exige celeridad en las investigaciones supuestamente existentes en mi contra, las cuales se aclara emergen únicamente de denuncias temerarias promovidas por el propio investigado”, se lee en la misiva.

Y es que el mandatario en su mensaje calificó de “persecución” el caso contra su hijo: “Dirán que quiero la impunidad de mi hijo y no, quiero que se investigue en derecho y no por la mafia”.

Agregó que si bien se exige prontitud y eficacia frente a las denuncias mencionadas “igual celeridad y rigor deberían observarse en las investigaciones que cursan en contra del mismo denunciante, y cuyas investigaciones superan en número, antigüedad y gravedad las que se pretenden endilgar a esta funcionaria”.

Ante esto, la fiscal Lucy Laborde dijo estar a disposición de los Fiscales competentes que conociendo de las denuncias”, a fin de garantizar mi derecho al debido proceso, defensa, honra y dignidad funcional, en igualdad de condiciones frente a las garantías procesales que se han dispensado al señor”.

Solicitó, además, que se le garantice su independencia funcional y autonomía técnica “conforme a los principios constitucionales y estatutarios que rigen la función de la Fiscalía General de la Nación”.

Como segunda petición pidió que se informe oficialmente si existen denuncias o procesos en curso en su contra, para ejercer las acciones y derechos correspondientes.

“Reitero mi compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de los valores institucionales que sustentan la confianza ciudadana en la administración de justicia”, finalizó Laborde.