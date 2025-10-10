El Ministerio de Educación denunció, que bajo su perspectiva, se vulneró el debido proceso en la resolución de las recusaciones presentadas contra el Consejo superior de la Universidad del Atlántico, particularmente contra su presidente, el gobernador Eduardo Verano.

Siga el minuto a minuto aquí: En vivo |Elección del próximo rector de Universidad del Atlántico: Consejo Superior resolvió las recusaciones y candidatos presentarán las propuestas

Ante la situación, el viceministro Ricardo Moreno se levantó de la sesión y anunció denuncias disciplinarias contra el representante Miguel Caro y los demás miembros implicados, antes de abandonar el recinto.

Desde Mineducación se explicó que: “tras no haber presidente para dirimir recusación presentada contra el gobernador Eduardo Verano, de manera arbitraria y con el concurso de la secretaria general Josefa Cassiani nombraron como presidente ad-hoc a Miguel Caro, sin que exista normativa que lo permita”.

Se añadió que “en ese contexto y en situación de empate sobre la decisión de enviar o no dicha recusación a la Procuraduría, el representante Miguel Caro se extralimita decidiendo por encima del Consejo Superior que no sea aceptada la recusación contra el gobernador”.

El Ministerio de Educación señaló que esta situación activa las alertas de Inspección y Vigilancia.

Cabe anotar que esta situación también fue alertada por el líder estudiantil José David Hernández, que presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación debido a estos hechos.

Así se repartirían los votos de los consejeros

Algunos conocedores de las dinámicas políticas y académicas en el departamento han establecido un posible patrón.

En ese sentido, Danilo Hernández –rector actual y quien busca la relección– tendría el respaldo del representante de los docentes y del representante del sector productivo. A su turno, Álvaro González –quien se desempeña como vicerrector de Bienestar Universitario– contaría con el apoyo del representante de los exrectores y el representante de las directivas académicas.

A su turno, Leyton Barrios –secretario de Educación del departamento en esta tercera administración de Verano– tendría los votos de los representantes de estudiantes y egresados. A eso se suman los respaldos de los delegados de la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación a Wilson Quimbayo, la carta del petrismo para esta contienda.

Por su parte, el docente Alcides Padilla no contaría con el respaldo oficial de ninguno de los miembros del principal órgano de decisión de la alma mater. De esta manera, el gobernador Eduardo Verano –en su calidad de presidente del Consejo Superior– sería el encargado de inclinar la balanza ante cualquiera de los aspirantes.