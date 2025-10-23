Un aberrante caso de violencia intrafamiliar se registró en los últimos días en Venezuela. Se trata de una mujer que fue arrestada por presuntamente quemarle la cara a su hijo de solo 4 años con una cucharilla caliente.

Leer también: En video quedó grabado el momento en que ladrones huyen del museo de Louvre con las joyas

“El Fiscal General de la República Tarek William Saab informa que fue Detenida para ser Imputada por el Ministerio Público Venezolano del AMC, Krisber de los Ángeles Manzano, por los delitos de trato cruel en razón de los hechos ocurridos en el en el sector El Progreso calle Páez Carretera vieja Caracas La Guaira, lugar donde la progenitora de un niño de 4 años procedió a utilizar una cucharilla caliente para quemar parte del rostro y la boca de este niño”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Venezuela.

También se informó que la detención de la mujer estuvo a cargo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la delegación de El Amparo.

Por su parte, el niño fue atendido en un centro asistencial y luego quedó bajo la responsabilidad de su abuela paterna, previa medida otorgada por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas.

El mismo Ministerio Público venezolano difundió una fotografía, editada, del niño, luego de las agresiones que sufrió el menor de edad por parte de su madre.

Importante: Video: joven promesa del fútbol murió al chocar su moto con una vaca

La noticia ha causado indignación en la comunidad caraqueña y nacional. En la misma publicación de la Fiscalía ya hay decenas de comentarios rechazando el hecho.

En la fotografía se pueden ver las heridas que el niño sufrió en su rostro. También aparece en la publicación la mujer capturada por el crimen.