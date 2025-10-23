El joven delantero Antony Ylano Alencar Alves, de 20 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera del estado de Piauí, en Brasil, luego de que su motocicleta chocara contra una vaca que se encontraba sobre la vía.

La Policía Federal de Carreteras (PRF) confirmó el siniestro y señaló que todo quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

En el video que se hizo viral muestra el momento en que Antony, que conducía a gran velocidad, impacta violentamente contra el animal, que caminaba junto a otras reses en medio de la carretera.

El joven fue expulsado de la motocicleta y murió en el acto debido a la gravedad de las heridas. Según reportes de medios locales, el jugador regresaba del cumpleaños de su padre cuando ocurrió la tragedia.

¿Quién era Antony Ylano Alencar Alves?

Antony Ylano Alencar Alves nació el 14 de junio de 2005 y se destacaba como delantero del Piauí Esporte Clube, en la categoría sub-20. Su desempeño lo había convertido en una de las figuras con mayor proyección dentro del fútbol juvenil de su región.

Comenzó su carrera en el Associação Atlética de Altos, donde formó parte del equipo campeón del torneo estadual sub-20 en las temporadas 2024 y 2025, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

Su equipo se preparaba para disputar la Copa de Brasil Sub-20, una de las competencias más importantes del país para jugadores en formación.

El club Altos, donde Ylano inició su trayectoria, publicó un comunicado lamentando la noticia. “Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Antony Ylano, exjugador del club. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos en este momento de tristeza”.

Por su parte, el Piauí Esporte Clube, su actual equipo, decretó duelo institucional y suspendió todas sus actividades deportivas del día: “El Piauí EC está de luto por la pérdida de nuestro delantero Antony Ylano, víctima de un accidente ocurrido esta madrugada. Era un joven talentoso, disciplinado y comprometido con el club”.