En declaraciones entregadas durante rueda de prensa en el comando de la Policía La Guajira, en Riohacha, el secretario de Gobierno departamental, Misael Arturo Velázquez Granadillo, anunció una millonaria recompensa a quien entregue información sobre el homicidio de la niña Shelsy Michel Navarro Ojeda.

“Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para que pueda brindar información para esclarecer estos hechos y dar captura del presunto o presunto responsable de este lamentable hecho”.

De igual manera, en nombre del gobernador Jairo Aguilar Deluque, rechazó categóricamente el atroz crimen.

“Expresamos total repudio e indignación por la trágica muerte de Shelsy Michel en el corregimiento de Mingueo del municipio de Dibulla. Este crimen atroz nos duele profundamente como sociedad y exige una respuesta firme y coordinada de todas las instituciones. rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia contra nuestros niños”, expresó.

Por otro lado, instó a las autoridades a reforzar la ruta de protección, la prevención y el acompañamiento familiar y psicosocial en todo el territorio.

“Hemos activado de inmediato la articulación con Fiscalía, Policía y ICBF para esclarecer los hechos y garantizar la atención a la familia y asegurar que se aplique la ley con solidaridad y con rigor”.

Finalmente, le recomendó a la comunidad Migueo mantener la calma y evitar cualquier forma de justicia de mano propia.

“La justicia institucional debe prevalecer. La muerte de Shelsy Michel no puede quedar impune ni olvidada. como gobierno departamental reafirmamos nuestro compromiso de proteger a nuestros niños y de trabajar para que tragedias como esta no se repitan más”, finalizó Velázquez Granadillo.