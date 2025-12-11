Con la misma seguridad de siempre, Rebeca Viloria de Pinto, madre del fallecido exdirector de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, confirmó este jueves 11 de diciembre a EL HERALDO sobre la tutela fallada a su favor con la que el Inpec debía darle respuesta a una solicitud sobre el sitio de reclusión de Dayana Jassir De la Hoz, la mujer condenada en segunda instancia como determinadora del crimen de su hijo.

Vía telefónica, Viloria explicó que inicialmente ella elevó un derecho de petición al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que Jassir fuera trasladada a una cárcel de máxima seguridad, en virtud de la condena emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla a 57 años y seis meses de prisión por el crimen de su esposo, el entonces director de la Regional Norte del Instituto de Medicina Legal, el guajiro Eduardo Pinto Viloria.

Sin embargo, debido a una respuesta “que no fue clara”, según Viloria, se interpuso una tutela en el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla en contra del Inpec, para exigir una respuesta rápida a su solicitud.

“Por eso se tuteló al Inpec, para dé una respuesta a la solicitud que nosotros estamos haciendo para que Dayana pague en una cárcel de máxima seguridad y no en El Buen Pastor de Barranquilla. Tiene que ser una cárcel de máxima seguridad por su condena. Pero ahora el Inpec apeló y eso se fue a los tribunales, entonces estamos esperando esa decisión”, explicó la mujer.

Por otro lado, EL HERALDO confirmó que hace pocos días se dio el traslado de Dayana Jassir a un centro carcelario de Valledupar, pero, hasta el momento, esa notificación no se le ha hecho a la familia Pinto Viloria.

Josefina Villarreal Dayana Jassir es trasladada a la cárcel El Buen Pastor.

La condena

El pasado jueves 15 de mayo la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con ponencia del magistrado Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, resolvió la apelación de la sentencia que había sido absolutoria para Jassir De la Hoz por el crimen de Pinto Viloria.

El Tribunal decidió entonces lo contrario a lo que el Juzgado 12 Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla había anunciado aquel viernes 8 de noviembre de 2024, en relación a la participación de la procesada en el crimen del exdirector de Medicina Legal. En ese momento, la togada Beatriz Eugenia Arteta Tejera no se acogió a los elementos materiales y la tesis aportada en el proceso por la Fiscalía General de la Nación, posición que siempre señaló a Jassir De la Hoz como supuesta determinadora del homicidio de su expareja, y la absolvió.

Con el tiempo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de revisar toda la secuencia narrativa o argumentativa que hizo la juez de conocimiento, sobre los hechos y también sobre la evaluación de las evidencias, elementos materiales y pruebas legalmente confeccionadas en la audiencia del juicio oral, concluyó que estaban “de manera equivocada y con profunda ausencia de entendimiento de lo que en verdad se constituye…”.

Audiencia de Dayana Jassir

Así como la Fiscalía y el Ministerio Público, la Sala Penal se refirió al testimonio de Johan Enrique Beltrán Ulloque, en declaración jurada de 26 de junio del 2016: “La idea de matar a Eduardo nació de Dayana, ella me dijo que no quería seguir con él, que no quería estar más con él, me dijo que me buscara la forma de matarlo, cosas que en su momento me dio un número de una persona y esta persona me dio el número de Chucho, entonces un compañero de Riohacha me dio el número y yo lo contacté”.

Para el tribunal, aquello no debió dejarse pasar por alto, pues la togada del circuito, aunque tomó o introdujo “un aparte o pedazo narrativo de la versión inicial –fuera del juicio– de Johan Beltrán Ulloque”, en desarrollo de su testimonio en la audiencia del juicio oral, usó “su retractación sobre la acusación en contra de Dayana Jassir De la Hoz, como determinadora del homicidio de interés para este proceso penal”.

Contrario a eso, la Sala Penal acogió entonces la tesis de la Fiscalía que siempre cabalgó desde aquel momento en que Johan Beltrán decidió romper su silencio y que siempre señaló a Dayana como determinadora del crimen.

Hay que señalar que la defensa de Jassir anunció que iba apelar la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, a través de un recurso especial, y será ahora la Corte Suprema de Justicia el alto tribunal que decida sobre este proceso judicial que lleva más de 9 años.