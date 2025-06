Tras más de 9 años del asesinato del exdirector de la Regional Norte de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, en Barranquilla, familiares, amigos y comunidad en general se reunieron en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, tras conocer la condena de 57 años y seis meses de prisión para Dayana Jassir, exesposa de Pinto y señalada como la autora intelectual de este crimen.

El acto religioso contó con la presencia de varias figuras públicas y políticas del departamento, quienes acompañaron una vez más a los familiares de Eduardo Pinto, oriundo de La Guajira.

En medio de lágrimas, Remedios Viloria, madre de la víctima, expresó su agradecimiento a Dios, ya que después de 9 años de lucha “se condenó a la criminal que mandó a matar a Eduardo”.

Igualmente, la mujer señaló: “Me siento tranquila, no feliz. El día que la juez dijo que ella era inocente, ese fue el día más difícil para mí, hasta me mandó al hospital cuando llegué a Maicao, no esperaba esta decisión, pero gracias a Dios la condenaron y está pagando”.

Así mismo, Viloria manifestó que no se esperaba que Dayana Jassir estuviera involucrada en el homicidio de su hijo, y solo cuando “su amante” hizo un preacuerdo con la Fiscalía, se enteró; hecho que le ocasionó tristeza y decepción, porque ella “confiaba en la esposa de Eduardo”.

Por último, la mujer señaló que pese a que se espera una audiencia de la contraparte, ella confía en la justicia de Colombia, y tiene fe que no le rebajen “ni un minuto” a la presunta autora intelectual del homicidio del guajiro.

Cabe indicar que el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución de Dayana Jassir, esposa del médico forense, y finalmente la condenará a casi 60 años de prisión por lo ocurrido el pasado 4 de mayo de 2016.