Luego de conocerse el doloroso homicidio de la niña de 3 años, Shelsy Michel Navarro Ojeda, hallada sin vida en un saco en el corregimiento de Mingueo, La Guajira, iniciaron a circular imágenes y videos en redes sociales sobre la retención de un joven al que la comunidad señalaba como sospechoso de la muerte de la menor.

Posteriormente, surgen otros en el que se logra observar cuando lo agreden físicamente, luego lo amarran de las manos, lo interrogan, lo trasladan presuntamente a estribaciones de la Sierra Nevada y finalmente lo decapitan, le cortan los genitales y clavan su cabeza en una estaca.

Respecto a lo anterior, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, indicó que, “estos videos hacen parte de los elementos de investigación, elementos materiales de prueba. Todo se está llevando a recaudo de la investigación pertinente”.

Por otro lado, confirmó que hasta el momento no hay ningún capturado sobre el caso e instó a la comunidad a entregar información importante. “Invitamos a la comunidad a brindar cualquier tipo de información que nos permita avanzar con la investigación garantizando absoluta reserva”.

Finalmente, el oficial expresó que al conocerse el caso la Policía Nacional dispuso todas sus capacidades en articulación con la Fiscalía General de la Nación, para dar con la captura del responsable. “Rechazamos contundentemente este acto que conmueve y enluta la comunidad de La Guajira”.

