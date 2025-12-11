Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el homicidio de la niña de 3 años de edad, Shelsy Michel Navarro Ojeda, hallada en un saco en el corregimiento de Mingueo, La Guajira.

Su madre, Liliana Ojeda Domínguez, pide a las autoridades que el crimen de la pequeña no quede impune.

“Pedimos que, por favor, nos ayuden a dar con el paradero del responsable. Se tiene que hacer justicia, era una niña de tan solo 3 años”, afirmó.

De igual manera, relató los momentos que vivió antes de la desaparición de su hija.

“El papá y yo estábamos jugando con ella, de repente salió como siempre lo hacía, no desconfiamos porque en las otras casas viven familiares, sin embargo salimos a buscarla y no apareció”, explicó.

Por otro lado, Arelis Ojeda, tía de la niña, en medio de su tristeza e indignación reveló detalles de cómo era Shelsy Michel. “Se daba a querer, una niña alegre, muy consentida en la casa. No le hacía daño a nadie, no se merecía esto, la verdad”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, expresó que una de las cosas que más le duele, es que este viernes era su grado.

“Mañana se graduaba del CAI y ya iba para Pre-escolar el otro año”, contó.