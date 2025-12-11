Desde que se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña Shelsy Michel Navarro Ojeda, de tres años de edad, la comunidad del corregimiento de Mingueo, área rural del municipio de Dibulla, La Guajira, se volcó sobre la Troncal del Caribe, en la vía que comunica a Riohacha con Santa Marta (Magdalena), para exigir justicia por el horrendo crimen de la menor.

La manifestación trajo consigo el bloqueo total de la carretera y una monumental fila de vehículos que se alarga con el pasar de las horas.

Con frases como “Los niños no se tocan, se respetan” y “Todos somos Shelsy” escritas en cartulinas, los pobladores demuestran su malestar y exigen justicia a las autoridades.

“El asesino debe pagar, exigimos que lo encuentren y lo capturen. La muerte de la niña no puede quedar impune”, son las voces que más coinciden en la comunidad local.

En redes sociales está circulando la fotografía de un individuo de nacionalidad extranjera, que se encuentra desaparecido desde la noche anterior, quien residía en la vivienda donde fue hallado el cuerpo de la menor en el interior de un saco; los pobladores lo señalan como el presunto asesino.

Shelsy Michel Navarro Ojeda había sido reportada como desaparecida en la mañana del miércoles 10 de diciembre.