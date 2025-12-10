Luego de un trabajo investigativo y de seguimiento adelantado por personal de la Policía Metropolitana de Montería fue posible la captura, en el municipio de Cereté, del señalado líder y cerebro de una banda de estafadores que opera en el departamento de Córdoba.

Al hombre, cuya identidad no fue suministrada por las autoridades, lo ubicaron en el barrio San Diego, y tiene 36 años.

De acuerdo con las investigaciones de la Sijin, la banda de estafadores estaría operando en Córdoba desde el año 2018 y sus víctimas suman más de un centenar.

La modalidad de estafa “es una fachada de oficina satélite vinculada al Icetex, donde ofrecían trámites y gestiones con préstamos del Icetex, logrando engañar a sus víctimas quienes debían pagar entre $300 mil y $600 mil pesos para el trámite y obtener el supuesto préstamo, de lo cual, luego seguían envolviendo a las víctimas con más engaños sobre el trámite que nunca daba resultado y finalmente con falsas respuestas de la entidad precisaban no haber sido seleccionados y de esta forma lograr que no los denunciaran”, reportó la Policía Metropolitana de Montería en un comunicado de prensa.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía que lo procesa por el delito de estafa agravada, y aunque está en libertad sigue vinculado al proceso penal.

Sobre este caso, el coronel Héctor Ruíz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, resaltó que es una muestra del compromiso institucional con la lucha contra los delitos que afectan la economía de las familias cordobesas, reiterando que la Policía Metropolitana de Montería continuará fortaleciendo las investigaciones y operativos que permitan llevar ante la justicia a quienes se dedican a engañar y afectar el patrimonio de los ciudadanos.