Familiares, amigos y vecinos de Eduardo Luis Mercado Pérez en el municipio de Corozal lo acompañaron la tarde de este jueves 11 de diciembre hasta su última morada.
Mercado, de 35 años, profesional en administración de empresas y radiología que laboraba en la ciudad de Bogotá con el Ministerio del Interior, fue asesinado el pasado sábado 6 diciembre en su apartamento.
Versiones dan cuenta que este fue ultimado por, al menos, 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Además, lo hallaron amarrado.
Su equipo de telefonía móvil no apareció, por lo que presumen que el autor o autores del atroz crimen se habrían apoderado de este, además le habrían dejado una nota escrita al lado del cadáver con la que justificarían el porqué del mismo.
De momento ninguna autoridad en la capital de la República se ha referido a este caso, por lo que la familia Mercado Pérez exige verdad y justicia.