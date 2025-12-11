Dos nuevos homicidios, en menos de 24 horas, se registraron en la subregión del Golfo de Morrosquillo, al norte del departamento de Sucre.

El caso más reciente tuvo lugar en el municipio de San Antonio de Palmito, zona indígena del departamento, donde fue asesinado Julio Izquierdo Padilla.

Se transportaba en una motocicleta y a la altura del sector La Ye, hacia el puente nuevo, fue atacado a balazos por desconocidos. Su cuerpo quedó sobre la moto que conducía y a su vez esta incrustada en una zona enmontada.

De Izquierdo Padilla se supo que era un ciudadano muy conocido en la zona por su actividad comercial de compra y venta de ganado.

El crimen ocurrió después de las 4:00 de la tarde del miércoles 10 de diciembre, mientras que en la madrugada ya habían asesinado en el barrio La Esperanza, del municipio de Tolú, a Kevin Andrés Gastelbondo Arroyo, de 28 años. Le propinaron al menos ocho balazos.

Había sido víctima de varios atentados y le registraban anotaciones judiciales por diversos delitos.

De los cinco crímenes que ya se registran en el departamento, tres han ocurridos en Coveñas, Tolú y San Antonio de Palmito.