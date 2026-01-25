São Paulo celebró este sábado, en vísperas del Carnaval, un concurso de parecidos del actor Wagner Moura en su papel de Marcelo en ‘El agente secreto’, el último éxito del cine brasileño que ha logrado cuatro nominaciones a los premios Óscar.

La película dirigida y escrita por Kleber Mendonça Filho ya se perfila como una de las grandes inspiraciones de cara a las fiestas carnavaleras de este año en Brasil, que oficialmente empezarán el próximo 13 de febrero.

No obstante, en las grandes ciudades del país, como Río de Janeiro y São Paulo, ya han salido a las calles las primeras comparsas para pulir todos los detalles de sus desfiles.

Este sábado, la tradicional comparsa ‘Casa Comigo’ (‘Cásate conmigo’) inauguró su agenda de actuaciones con un homenaje a ‘El agente secreto’ en un bar de São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil.

Extendieron una alfombra roja, montaron un cabina telefónica de estilo brasileño, objeto icónico en el largometraje, y celebraron un concurso de parecidos de Marcelo, el personaje que interpreta Wagner Moura, nominado al Óscar en la categoría de mejor actor.

Marcelo es un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su natal Recife durante el Carnaval buscando reencontrarse con su hijo, pero descubre que su ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

Isaac Fontana/EFE AME8095. SAO PAULO (BRASIL), 24/01/2026.- Una mujer caracterizada como Doña Sebastiana, de la película 'El agente secreto' participa en un concurso de dobles previo al Carnaval, en São Paulo (Brasil). São Paulo celebró, en vísperas del Carnaval, un concurso de parecidos del actor Wagner Moura en su papel de Marcelo en 'El agente secreto', el último éxito del cine brasileño que ha logrado cuatro nominaciones a los premios Óscar. EFE/ Isaac Fontana

En la fiesta de disfraces tampoco faltó una dona Sebastiana, otro de los papeles más elogiados de ‘El agente secreto’, interpretada por la carismática actriz Tânia Maria.

‘El agente secreto’ ha logrado cuatro nominaciones a los Óscar: mejor película, mejor actor (Wagner Moura), mejor película internacional y mejor reparto.

La cinta de suspenso histórico, ambientada en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar, también recibió galardones en el Festival de Cannes, y recientemente se hizo con dos Globo de Oro, a mejor película de habla no inglesa y a mejor actor de drama para Moura.