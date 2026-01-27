El heroico rescate de un perrito que cayó a un río congelado en Saint Louis, Missouri (Estados Unidos) se volvió viral en redes sociales. En las imágenes del conmovedor pero angustiante momento- que fueron compartidas a través de las diferentes plataformas digitales- se puede observar la gran hazaña realizada por los rescatistas, quienes lo arriesgaron todo por salvar al canino en problemas.

El incidente ocurrió en medio de temperaturas extremadamente bajas, en las que el hielo de la superficie aparentaba estar muy solito, lo que le dio confianza al perro para avanzar; sin embargo, no fue así y la frágil capa de hielo se quebró, provocando que el animal quedara sumergido en las gélidas aguas del río, con pocas posibilidades de salir por sí solo.

En las imágenes se aprecia al perrito sostenerse con sus patas delanteras sobre el hielo, intentando evitar que el frío lo arrastrara bajo el agua, mientras esperaba la llegada de ayuda. La situación generó preocupación entre quienes presenciaron el momento, pues debido a las condiciones climáticas eran muy reducidas las posibilidades de sobrevivir.

Ante la llamada de alerta, los bomberos del Departamento de St. Louis se movilizaron rápidamente hasta el lugar del accidente. A pesar de las difíciles condiciones, el equipo de rescate consiguió llegar hasta el can y sacarlo del agua.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que el perrito se encontraba fuera de peligro y con buena salud, por lo que se espera que en los próximos días pueda recuperarse por completo de lo sucedido.

A dog plunged through the ice amid single-digit temperatures and was pulled to safety by St. Louis Marine Rescue Task Force. 👏🏾



The dog is doing well and is expected to make a full recovery. 🐶 pic.twitter.com/rUHJqA2179 — David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) January 27, 2026

En las plataformas digitales los internautas resaltaron la labor heroica de los rescatistas al salvar al canino arriesgando sus propias vidas.

“Héroes de rescate”; “¿Cuántas veces debe pasar esto? Mantenga a sus mascotas fuera del hielo.”; “Este perro necesita cuidados especiales. No se puede calentar demasiado rápido. Espero que se recupere.”; “Gracias al equipo de trabajo.”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.