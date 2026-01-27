Una madre fue arrestada en California después de que su hijo de 19 meses se cayera de su camioneta mientras daba una curva en la ciudad de Fullerton al sur del estado, en un incidente captado en video.

Lea: El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos, su punto más cercano al fin del mundo

Jacqueline Marie Hernández, de 35 años, fue detenida bajo sospecha de maltrato infantil, según reportó la policía de Fullerton.

El video muestra cómo la puerta delantera del pasajero se abre cuando la camioneta da un giro a la izquierda en una calle de Fullerton, en el sur de California, y el pequeño cae al asfalto.

La camioneta se detiene bruscamente, lo que obliga al conductor de un sedán, que viajaba detrás, a frenar de golpe y detenerse muy cerca del bebé.

Lea: Trump insiste que tiene “muy buena relación” con Venezuela tras las palabras de Rodríguez

Las imágenes muestran a una mujer que sale de la camioneta rápidamente, recoge al niño y regresa a su vehículo para seguir su camino.

NEW: Fullerton PD has arrested the mother of the 19-month-old child seen falling out of the SUV in this video.



It happened on January 20th and this video started circulating on social media.



The child was hospitalized but is expected to make a full recovery. The mother was… pic.twitter.com/oLIqqPXznH — Bianca Buono (@abc7bianca) January 26, 2026

El video que se viralizó y el testimonio de una persona que presenció el incidente ocurrido el pasado 20 de enero sirvieron a las autoridades para dar con el paradero de Hernández.

Lea: Familias de víctimas de ataque mortal de EE. UU. en el Caribe denuncian al Gobierno Trump

La policía informó de que el niño de 19 meses fue trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento relacionado con la caída, pero se espera que se recupere.

Las autoridades no aclararon las causas de la caída del pequeño.