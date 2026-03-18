Montería sigue consolidándose como epicentro del deporte en Colombia, por ello la ministra de esta cartera Patricia Duque, está de visita en ella no solo acompañando el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 que se desarrolla desde el lunes sino también inspeccionando el avance de las obras de construcción de los escenarios que necesitan para los Juegos Nacionales 2027.

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En compañía del alcalde Hugo Kerguelén García la ministra estuvo este miércoles 18 de marzo en el Coliseo de Combate y en la pista de patinaje, dos escenarios estratégicos y de alto nivel que posicionan a la ciudad como protagonista de las mencionadas justas.

En el recorrido el mandatario monteriano destacó que estas obras hacen parte de una apuesta integral por el desarrollo deportivo y la proyección nacional de la ciudad.

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“Estamos construyendo mucho más que escenarios deportivos. Estamos generando oportunidades, transformando territorios y preparándonos para recibir al país con infraestructura de calidad, a la altura de las grandes competencias”, expresó el alcalde.

Por su parte la Ministra del Deporte, Patricia Duque, resaltó el compromiso de la administración municipal con el avance de estas obras. Aseguró que es satisfactorio ver cómo Montería avanza con decisión en la adecuación de sus escenarios deportivos y destacó la planeación, visión y el claro propósito de hacer unos Juegos Nacionales memorables.

Villa Deportiva del Suroriente

La alcaldía de Montería avanza en la consolidación de la Unidad Deportiva del Suroriente, ubicada en el barrio La Pradera, en la comuna 6, concebida como una verdadera Villa Olímpica para el servicio de miles de ciudadanos.

Coliseo de Pesas

Con una inversión cercana a los $8.430 millones, la primera fase ya en ejecución contempla: coliseo de halterofilia, completamente dotado; dos canchas de arena para el deporte y la recreación; gimnasio biosaludable al aire libre y zonas de estancia, esparcimiento y accesibilidad incluyente.

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Este proyecto impactará directamente a cerca de 3.850 personas, entre deportistas, estudiantes y comunidad en general, además de generar 380 empleos durante su construcción.

Pista de Patinaje de Ruta

La segunda fase de este complejo también está en ejecución y para ello destinaron una inversión conjunta entre las administraciones municipal y departamental de $22.110 millones, que ampliará la oferta deportiva y recreativa con:

La pista de patinaje de ruta incluye graderías, camerinos y zonas de calentamiento; pista de trote y zonas de juego infantil; locales comerciales y espacios de integración comunitaria; parque canino y zonas de estancia y parqueaderos y cerramiento perimetral.

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“Los Juegos Nacionales 2027 serán una oportunidad histórica para nuestra región y Montería está lista para asumir ese reto con infraestructura moderna, planificación y, sobre todo, con el corazón de una ciudad que quiere seguir avanzando”, concluyó el alcalde Hugo Kerguelén García.