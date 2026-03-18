Tras finalizar los escrutinios de las elecciones realizadas el pasado 8 de marzo, magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) expidieron y entregaron en la mañana de este miércoles 18 de marzo las credenciales a los electos representantes a la Cámara por el departamento de Córdoba.

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Se trata de Luis Fernando Ballesteros, del Pacto Histórico; Martha Ruiz Solera y Juan David Rangel, de Primero Córdoba; Nicolás Barguil, del Partido Conservador; y Joche Abdala, de Cambio Radical.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede de la Biblioteca Departamental David Martínez, en la ciudad de Montería, al que los congresistas llegaron acompañados de sus familiares, amigos y simpatizantes.

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El electo representante Juan Rangel tras recibir su credencial anunció su trabajo en pro de la reactivación económica que necesita el departamento y de manera especial su capital Montería a raíz de la grave emergencia que les causaron los dos frentes fríos del mes de febrero.

Por su parte la nueva congresista Martha Ruiz Solera, esposa del exgobernador cordobés Orlando Benítez, le agradeció a quienes confiaron en ella y prometió un trabajo social permanente.