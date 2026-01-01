Una menor de edad resultó herida por arma de fuego en hechos registrados en la madrugada de este 1 de enero de 2026, en el barrio La Granada del municipio de Santo Tomás, oriente del Atlántico, durante celebraciones por la llegada del Año Nuevo.

Leer también: Asesinan a cobradiario en la terraza de su vivienda en el barrio 11 de Mayo, en Baranoa

De acuerdo con el reporte entregado por el Departamento de Policía Atlántico, el caso ocurrió hacia las 12:30 a. m., en una vivienda ubicada en la calle 6 # 9-82. Según la información preliminar, la menor se encontraba en la terraza de su residencia junto a sus familiares cuando, en un momento determinado, comenzó a llorar.

Al verificar lo sucedido, los familiares se percataron de que la niña presentaba una lesión en uno de sus brazos, al parecer ocasionada por un proyectil de arma de fuego, presuntamente producto de un disparo realizado en el sector durante las celebraciones.

De manera inmediata, la menor fue trasladada al Hospital Municipal de Santo Tomás, donde recibió atención médica. Según el reporte inicial, la niña se encuentra estable y permanece a la espera de la realización de estudios médicos que permitan determinar el tratamiento a seguir.

Frente a estos hechos, la Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Atlántico, adelanta las actividades investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como para establecer posibles responsabilidades.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía a no hacer uso irresponsable de armas de fuego, especialmente durante celebraciones, e invitó a suministrar información que contribuya al esclarecimiento del caso a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.