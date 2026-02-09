La ayuda de parte de la Alcaldía de Cartagena para apoyar a Montería en la calamidad que afronta por cuenta de las inundaciones, ya está en la capital de Córdoba.

Adolfo Pérez, director de Umata de Cartagena, señaló que “desde muy temprano llegaron las ayudas para atender todos los animalitos que se encuentran en condiciones vulnerables en esta tragedia que está viviendo Córdoba y Montería. Desde la Alcaldía Cartagena ayer por directrices del alcalde Dumek Turbay, desde muy temprano nos comenzamos a organizar, viene un grupo de veterinarios de Cartagena, vienen 15 veterinarios, vienen más de 6 toneladas de comida para perritos, gatitos, aves, vacas y cerdos”.

Adicional a los alimentos y talento humano especializado, también llegó la unidad móvil veterinaria que está equipada con tres consultorios veterinarios y una unidad de cirugía esterilizada.

Alcaldía de Cartagena Unidad móvil veterinaria.

“Además vienen las dos ambulancias para también rescatar esos animales y la unidad de rescate equinas y bovinas. Entonces viene todo el equipo preparado y organizado para contribuir. Tenemos fecha de llegada que fue hoy, pero no tenemos fecha de salida; hasta cuando nos necesite Montería y Córdoba, hasta ese día estaremos aquí con ustedes”.

Por disposición de la alcaldía de Montería y en aras de tener dos frentes de trabajo, una parte del equipo de Umata y Bienestar Animal de Cartagena, estará en la zona urbana y un segundo equipo estará en zona rural.

“Nos hemos colocado a disposición de ustedes, un grupo se queda en la zona urbana y el resto nos trasladaremos a zona rural que es donde más está sufriendo, en este momento salimos a rescatar a unos perritos, unos gatillos, animales de granja que se encuentran del otro lado del río, pero lo más importante tenemos la disposición, las ganas de ayudar y la solidaridad con ustedes”, señaló el director de Umata de la Alcaldía de Cartagena.

Donatón

De otra parte, la Alcaldía de Montería, a través de la Oficina de Gestión Social, continúa liderando acciones solidarias para atender a las familias afectadas por la emergencia invernal que atraviesa el municipio. En este marco, se realiza la Gran Donatón en el Estadio de Béisbol 18 de Junio, habilitado como centro oficial de acopio.

La jornada busca recolectar ayudas humanitarias que permitan fortalecer la atención en los albergues y en las zonas más impactadas por las inundaciones.

Pueden donar: medicamentos y elementos médicos, productos de higiene personal, alimentos no perecederos y vestimenta y otros elementos esenciales, entre ellos Acetaminofén, Ibuprofeno, Sales de rehidratación oral, Antidiarreicos, Antihistamínicos, Antigripales, antibióticos de uso común, cremas antimicóticas y antibacterianas, Suero Fisiológico, alcohol, yodo, agua oxigenada, gasas, vendas, esparadrapo, termómetros, tapabocas, guantes desechables, jabón de baño y antibacterial, shampoo, cepillos y crema dental, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales para niños y adultos, toallas húmedas, desodorante, rasuradoras, gel antibacterial, recipientes plásticos, arroz, pasta, harina de maíz, lentejas, fríjoles, garbanzos, atún y sardinas enlatadas, aceite vegetal, azúcar, sal, leche en polvo, avena, galletas, café, pan empacado y alimentos infantiles como coladas y compotas, camisetas, pantalones, ropa interior, medias, sudaderas, chaquetas livianas, ropa para niños y bebés, calzado, cobijas, sábanas, almohadas, sacos, cuerdas, plásticos o lonas, toldillos, carpas, linternas, pilas, baldes, canecas, colchonetas y colchones inflables.

El centro de acopio está ubicado en el Estadio de Béisbol 18 de Junio, en la Calle 52 # 6-79, barrio La Castellana.