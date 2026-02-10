En cumplimiento de la hermandad entre las ciudades de Montería y Cartagena y dada la grave emergencia que afronta la primera por los estragos de los dos frentes fríos que han azotado al país, la administración Distrital de la Heroica aperturó dos puntos de acopio.

En ellos recepcionarán las ayudas que el jueves 12 de febrero tienen previsto enviar a Montería y que el viernes en la mañana entregará de manera oficial el alcalde Dumek Turbay Paz.

Para la donación de ayudas humanitarias, tales como alimentos no perecederos, frazadas y afines, está dispuesto el Coliseo Bernardo Caraballo, los días martes y miércoles, 10 y 11 de febrero, en horario de 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

Mientras que para la donación de medicamentos e insumos médicos, con la articulación del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), está disponible el punto de acopio en la sede de la Cruz Roja Colombiana, seccional Bolívar, ubicada en el Barrio España, Calle 30 No. 44D-71. También en horarios de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los días martes y miércoles, 10 y 11 de febrero.

La Alcaldía de Cartagena, además de todo el apoyo y acompañamiento de la Umata, que ya se encuentra presente en Montería, donará 1.000 mercados y enviará una comisión médica especializada a través del Dadis. Estarán, entre otros, pediatras y profesionales priorizados conforme con la emergencia que atraviesa la capital de Córdoba.

“Este viernes, Dios mediante, estaremos en Montería. Hoy, lanzamos esta Donatón en Cartagena donde acudimos a la solidaridad de la ciudadanía para enviar ayuda humanitaria a la capital cordobesa. ¡No están solos!”, resaltó, a través de su cuenta de X, Turbay Paz.

La ciudadanía puede donar ropa interior (de hombre, mujer, niño y niña), toallas, sábanas, ropa de cama, hamacas (y sus soportes), almohadas y colchonetas. También elementos de aseo como desodorantes, repelentes, y toallas húmedas personales.

En cuanto a alimentos no perecederos, requieren, principalmente, sal, café, azúcar, granos, leche en polvo, avena y panes. Además de agua, crema antipañalitis, teteros, leche de fórmula, pañales desechables (de todas las etapas para niños), pañitos húmedos, jabones, coladas, champú, pañales para adulto mayor y de todas las edades, utensilios de cocina, estufas y lanchas de salvamento.

Entre los medicamentos requeridos están Acetaminofén, Naproxeno, Ibuprofeno, Noxpirín, Clotrimazol crema, Hidrocortisona crema, Neomicina+ clotrimazol + gentamicina crema. También antigripales, antiácidos, antihipertensivos, hipolipemiantes, antihistamínicos, Wassertrol, Losartán de 50 mg, jeringas (de 1, 5 y 10 ML). Además de tapabocas, guantes, Vitamina C, gotas e insumos para suturas.