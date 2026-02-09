Para muchos hinchas de Junior, ver jugar a Luis Fernando Muriel es viajar en el tiempo. Sus movimientos, su técnica depurada y esa sensación de que el partido puede resolverse en una sola acción evocan inevitablemente a Iván René Valenciano, uno de los grandes referentes ofensivos en la historia del club.

Leer también: Giovanny Urshela vuelve a los Mellizos de Minnesota

En diálogo con EL HERALDO, ‘el Bombardero’ habló de esa comparativa y del momento que vive Junior en este arranque de Liga.

Muchos hinchas coinciden en que ver a Luis Fernando Muriel es como verlo usted en sus mejores momentos ¿Usted también siente que tiene movimientos similares a los suyos?

Cuando me llamaron sabía que me iban a preguntar por eso, porque ya mucha gente me ha hablado del tema. Mi sobrino me escribió ayer y me dijo: ‘tío, ver a Muriel es verte a ti, siento que tenerlo en cancha es empezar ganando 1-0, como me decían que pasaba en tu época’. Yo a Muriel lo he visto en este arranque de semestre y siento lo mismo. En ese gol de tiro libre que le anota al Pereira me vi pintado. Como agarró la pelota y la forma y la manera como le pegó, yo dije, ‘ese soy yo pegándole al balón’. Y después de ver el penal ante el Chicó y todas las jugadas que hizo, lo confirmé. El pase que le da a Cristian Barrios para el segundo gol, donde contrala y se la deja servido con un taco. O una acción en el primer tiempo que se la atajó el arquero, en la que recibe un pase del lateral y saca un remate seco de primera, con borde interno, y se la terminan sacando. Esa es la definición de un crack. La verdad me gusta mucho ver jugar a Luis Fernando Muriel, es un deleite, tiene una técnica muy depurada, hace ver todo fácil, es simple para jugar al fútbol.

¿Qué es lo que más resalta de este Luis Fernando que vemos hoy en Junior con 34 años?

La toma de decisiones que tiene. Yo creo que lo más difícil en el fútbol es tomar decisiones acertadas en cuestión de segundos. Hoy Muriel es un jugador que mantiene su capacidad y su talento intacto. Yo tuve la posibilidad de ver un gol de él aquí en Estados Unidos, ante el Inter de Miami de Messi. Un pase largo que le mandan, le gana en velocidad a los defensores, contrala perfecto con su píe en el aire, encara al arquero y hace una muy buena definición. Jugadas como esas y las que le hemos visto en este arranque de campeonato te demuestran que con el talento que tiene le va a dar muchas alegrías a Junior. Yo creo que él va a seguir creciendo desde lo físico. Quizá algunos le pedirán que marque o que presione, pero yo lo que le pido a un talento como ese es que cada vez que tenga la pelota me haga una genialidad y me defina los partidos.

Leer más: Jarlan Barrera recibe otro rechazo y continúa sin equipo en la Liga BetPlay: ‘ni lo necesitamos ni hubo conversaciones’

Esa jugada que usted relata, en la que Muriel recibe el pase de Jhomier Guerrero y remata seco, de primera, con esa firmeza, no es fácil. Usted que es especialista en eso lo sabe…

El jugador carrucha la tira a la tribuna. El que tiene talento y capacidad, olvídate, te la emboca. Eso iba a ser un golazo, no lo fue porque el arquero hace una gran intervención, porque no era fácil. Por eso te decía que la toma de decisiones es importantísima. Otro jugador ahí la para, hace otra maniobra, busca acomodarse, en fin. Él no, él tomó la mejor decisión y con una técnica muy buena, con una técnica depurada, que la verdad te dice que este es un jugador diferente.

¿Hay un delantero mejor en el fútbol colombiano que Muriel?

Si vamos a hablar desde lo futbolístico, no hay un jugador mejor que Luis Fernando Muriel. Si hablamos desde las estadísticas, hay delanteros como Dayro (Moreno), Rodallega y Morelos que te van pelear. A ‘Chicho’ Arango aún no lo meto en esa lista, porque para mí sigue siendo una incógnita. Pero repite, si hablamos netamente de lo futbolístico, ninguno se le acerca a Luis Fernando.

¿Qué opinión tiene del paraguayo Guillermo Paiva?

Para mí en Junior es Muriel y diez más, con todo respeto. Paiva te hace uno que otro gol, se sacrifica, genera, se asocia, se esfuerza, corre, mete, se entrega, pero no es Muriel. A mí Paiva me parece un buen jugador, un delantero que en el esfuerzo y en el sacrificio no te niega nada, pero desde lo futbolístico a mí la verdad no es que me llene la retina. Es un jugador cumplidor, rendidor, y ya. Con los delanteros que hay hoy en Junior ya no es como el semestre pasado, que poníamos una veladora para que Paiva no se lesionara. Ahora si no está ya tiene recambio en Muriel, Bacca y Teo sin que se resienta el sistema de Junior.

¿Qué otro jugador de Junior le ha sorprendido en este arranque de semestre?

Lo de Canchimbo me parece muy bueno. Aún tiene que aprender cosas, como la toma decisiones, porque cuando tiene que patear no patea y cuando tiene que centrar no centra, pero son cosas que él va a ir aprendiendo, porque aún es muy joven. Pero la velocidad que tiene es impresionante, extraordinaria. El otro es el volante seis que le mete el pase a Canchimbo para el tercer gol, Dylan Villarreal. En estos dos jugadores Junior tiene un gran potencial, porque seguro seguirán progresando de la mano del profe (Alfredo) Arias.

¿Qué es lo que más le ha gustado de este Junior en este arranque de semestre?

A mí de este Junior todo me ha encantado. Tal vez el único lunar son los dos partidos de la final de la Superliga. Tú ahí podrías decir que no fue un arranque muy bueno, pero también hay que entender el contexto de esa derrota, el cómo a Junior le tocó encarar una final, con pocos días de trabajo, con pocos días de descanso, con los jugadores fríos, algunos aún con la mente en vacaciones. No es fácil llegar después de las vacaciones, tener un par de entrenamientos y de una a la cancha a jugar una final. Pero después de eso, ya con más jornadas de trabajo, Junior ha mostrado lo que tiene, y lo mejor es que aún puede mejorar mucho más. A mí la verdad este Junior me ilusiona.

¿Cómo ha visto el trabajo del técnico Alfredo Arias?

Gracias a Dios tengo la posibilidad de conversar con él. Hace poco lo felicité por el título. Siempre conversamos de fútbol, porque es alguien con muy buena capacidad. Aparte que ver a un gran entrenador que haya sido delantero es difícil, es extraño, y él lo es. Arias tiene la capacidad para convencer a los jugadores, para decirle a cada uno de ellos lo que se necesita para que funcionen. No es fácil dirigir a una nómina como la que tiene Junior y creo que él los ha convencido con su trabajo, con su forma de ser. Le faltaba salir campeón, y ya lo fue, pero todos sus equipos jugaban bien al fútbol, y este Junior no es la excepción. Siempre dije que el técnico para Junior era el profe Alfredo Arias, es el técnico que le va a cambiar la cara y va a ser determinante en todo, porque todavía falta la Copa Libertadores, donde esperamos que con su capacidad lleve a este Junior a otro nivel.