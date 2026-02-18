En recientes días, el Ministerio de Salud y Protección Social incluyó en el Plan Ampliado de Inmunización, la nueva vacuna contra la dengue, denominada Qdenga, con la que se busca proteger, especialmente, a la población infantil, que es una de las más afectadas por la enfermedad.

Una de las EPS que inició con la campaña ha sido Cajacopi, con el lema ‘El dengue amenaza, la vacuna te defiende: cuídate, protege tu entorno… y también vacúnate’.

Es de anotar que el dengue es una enfermedad infecciosa, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Además, el virus circula de manera permanente y se presentan brotes periódicos que impactan, principalmente, a los menores en edad escolar.

Departamento Administrativo de Salud de Aguachica/Cortesía

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno nacional entre los municipios priorizados para la aplicación del biológico, esta Aguachica, en el departamento del Cesar; Malambo, Turbaco, Florencia, Yopal , Neiva, Palermo, Rivera, Santa Marta, Villavicencio, Granada, San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Sincelejo, Corozal, Ibagué y Espinal.

Ante esta información desde el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica, establecieron un cronograma para que la vacunación sea organizada. En este sentido, ya se cumplió la primera jornada, el pasado 14 de febrero siendo la población priorizada niños y niñas de 9 años, quienes acudieron con sus padres al Hospital Local de Aguachica Sedes: Barahoja, San Eduardo e Idema.

Igualmente de manera consecutiva se sigue realizando la vacunación de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y 2:00 p.m., a 4:00 p.m.

El esquema de vacunación es de dos dosis con un espacio de tres meses desde la primera aplicación.

Los organismos de salud recordaron a la ciudadanía que el dengue puede causar síntomas como: Fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y malestar general.

En algunos casos, puede evolucionar a formas graves con signos de alarma, sangrados y complicaciones que requieren hospitalización.