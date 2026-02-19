Por medio de sus redes sociales, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que las autoridades lograron la captura de Yorman Javier Ortega, alias la Mirla, presunto cabecilla financiero del ELN.

De acuerdo con el informe del ministro, ‘la Mirla’ es señalado por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas y concierto para delinquir.

“Durante más de una década sostuvo la economía ilegal de esa estructura y coordinó ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública en el municipio. Detrás de cada atentado había financiación, logística y una clara decisión criminal”, se lee en el comunicado del jefe de Cartera.

Agrega Sánchez en su mensaje que las acciones de Ortega dejaron dos policías asesinados el 8 de marzo de 2025 y, el 14 de agosto de 2025, un militar muerto y siete más heridos.

En un video que acompaña la publicación del ministro se nota el momento en que la Policía traslada al capturado.

𝐂𝐀𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐋𝐀 𝐌𝐈𝐑𝐋𝐀’: 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐋𝐍 𝐘 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐓𝐀𝐐𝐔𝐄𝐒 𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐔𝐄𝐑𝐙𝐀 𝐏Ú𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀



Capturados dos cabecillas del ELN en frontera con Venezuela

Una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia y financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela fue desarticulada con la captura de dos de sus presuntos cabecillas, requeridos internacionalmente por tráfico de drogas y lavado de activos.

Los detenidos son César Pérez Serrano y Katiuska Pargas, alias Katy, quienes fueron arrestados el martes en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en la Operación Imperio por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) con apoyo de Ameripol e Interpol Venezuela, como parte de “un esfuerzo regional para golpear las economías ilícitas que sostienen el crimen organizado transnacional”.Serrano es señalado como coordinador de corredores estratégicos de narcotráfico y requerido mediante notificación roja de Interpol por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.

“Desde Bucaramanga coordinaba corredores estratégicos hacia Estados Unidos y Europa, financiando estructuras del ELN en zona fronteriza. Hoy, esa estructura criminal pierde su centro de gravedad”, aseguró en X el ministro Sánchez.

Pargas, por su parte, era buscada por lavado de activos y señalada como responsable del componente financiero de la organización.De acuerdo con ministro, la mujer “garantizaba la ocultación, administración e integración del dinero ilícito al sistema financiero, asegurando la expansión de la red criminal. Sin finanzas no hay expansión criminal; sin expansión, no hay poder territorial”.