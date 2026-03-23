La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional luego que se levantara el confinamiento armado que mantenía aislada a más 6.000 personas de la comunidad del Bajo Baudó.

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El paro armado del ELN provocó afectaciones sobre al menos 26 comunidades y serias limitaciones para acceder a alimentos, atención médica y actividades básicas de subsistencia. La restricción golpeó en especial la movilidad por los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, corredores esenciales para el transporte fluvial y el abastecimiento en esa subregión.

“Han estado sin acceso a la comida, sin acceso a la faena de pesca, sin poder ir a los cultivos”, afirmó la mandataria sobre la situación que atraviesa la comunidad en diálogo con ‘La FM’.

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Y agregó: “Sacaron del territorio las dos brigadas de salud que estaban entrando para atender a la ciudadanía”.

La mandataria departamental afirmó el grupo armado anunció el levantamiento de la medida.

“Se anunció por parte del ELN que levantaban a partir del día de hoy este constreñimiento ilegal”, explicó.

Además, expuso que el grupo armado realizó señalamientos en su contra.

“Arremetieron contra mí diciendo que protejo al EGC (…) La gobernadora del Chocó no puede hacer silencio frente a lo que está pasando”, sostuvo.

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“Un audio en donde se utilizan nombres y apellidos de un mandatario es de por sí grave. Se trata, entre otras cosas, de difamación”, dijo Córdoba.

Y agregó: “Yo siento que, por supuesto, que sí es una amenaza”.

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Ante la situación que atraviesa esta zona del Chocó, la mandataria solicitó a las autoridades aumentar el pie de fuerza y mejorar las capacidades fluviales.

“Estamos haciendo una inversión de casi 27.000 millones de pesos en el nuevo sistema de seguridad de Quibdó”, dijo.