La tragedia aérea que ocurrió en las últimas horas en el sur del país continúa generando reacciones dentro y fuera de Colombia, mientras avanzan las labores de atención a los afectados y se conocen nuevos detalles sobre lo ocurrido.

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En este contexto, el Sistema de la ONU expresó su “profunda tristeza y solidaridad” con el país tras el accidente del avión militar en Putumayo, enviando un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas, a las instituciones y a las personas afectadas.

“El Sistema de la ONU expresa su profunda tristeza y solidaridad con Colombia ante la tragedia ocurrida con avión de la Fuerza Aérea en Putumayo. Nuestros pensamientos acompañan a las familias y seres queridos del personal militar a bordo, a las instituciones y personas afectadas por este doloroso acontecimiento”, precisó el organismo.

El pronunciamiento se produce en medio de una emergencia aún en desarrollo, con cifras, hasta el momento, preliminares y nuevas precisiones por parte del Gobierno sobre las posibles causas del siniestro.

Accidente de avión Hércules en Putumayo: balance preliminar de víctimas

El accidente involucró un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el que viajaban 125 personas.

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De acuerdo con el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, el balance preliminar es de al menos ocho fallecidos y 83 heridos, de los cuales 14 permanecen en estado crítico.

No obstante, las cifras siguen en verificación y han presentado variaciones entre reportes oficiales, lo que refleja la complejidad de la emergencia y el proceso de consolidación de datos.

Gobierno descarta ataque en el accidente del avión militar en Putumayo

Uno de los principales avances en la información oficial es la aclaración sobre las causas iniciales del siniestro.

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El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que, tras las primeras investigaciones, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales.

Además, explicó que las explosiones que se escuchan en algunos videos difundidos en redes sociales corresponden a munición transportada por la tropa, que detonó como consecuencia del incendio tras el impacto.

¿Qué se sabe del accidente del avión FAC 1016?

El siniestro ocurrió en la mañana de este lunes, cuando la aeronave FAC 1016 cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

Según información oficial, el avión se precipitó a tierra poco después de despegar, a una distancia aproximada de 1,5 kilómetros del aeródromo, y posteriormente se incendió.

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Desde el Ministerio de Defensa de Colombia se indicó que la aeronave contaba con condiciones de aeronavegabilidad y que la tripulación estaba debidamente cualificada.

Las autoridades confirmaron que, tras lo ocurrido, varios heridos fueron evacuados, mientras continuaba el proceso de traslado y atención médica en centros hospitalarios.

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Debido a las condiciones geográficas de la zona, las labores se desarrollaron con apoyo aéreo y logístico especializado.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la finalización de las operaciones, y el listado definitivo de víctimas y lesionados será entregado una vez se complete la verificación.