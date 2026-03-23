La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su “más profunda solidaridad y pesar” a Colombia por el accidente de un avión militar ocurrido este lunes que causó al menos ocho muertes y 83 heridos, 14 de ellos en estado crítico.

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A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano manifestó “sus sinceras condolencias” a las familias de las víctimas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país.

“En estos momentos de incertidumbre y dolor, nuestras oraciones acompañan a los heridos, elevando votos por su pronta y total recuperación”, señaló el texto oficial, compartido en redes sociales.

El pueblo venezolano “se une al luto que hoy embarga a la nación colombiana, reafirmando el valor de la vida y la integridad de quienes sirven con honor a su patria”, agregó.

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, indicó durante una rueda de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas, entre las que se encontraban “112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías”.

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Asimismo, señaló que varios de los lesionados ya fueron trasladados o están en proceso de evacuación a ciudades cercanas como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando la aeronave FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son objeto de investigación.

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Las labores de rescate se desarrollan con apoyo de la Armada Nacional y de habitantes del municipio, en una zona selvática y de difícil acceso a la que solo se puede llegar por vía aérea o fluvial.