El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, lamentó “profundamente” el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido la mañana de este lunes en el departamento de Putumayo, sur de Colombia, cerca de la frontera con Perú, en el que viajaba más de un centenar de pasajeros, la mayoría militares, y que ha dejado al menos ocho fallecidos.

Lea: Gobernador de Putumayo reporta al menos ocho muertos y 83 heridos en accidente del avión Hércules de la FAC

“Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido esta mañana y la pérdida de militares colombianos en cumplimiento de su deber. A nuestra nación hermana, a sus Fuerzas Armadas y sus familias, nuestra solidaridad”, dijo el ministro en su cuenta de X.

Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido esta mañana y la pérdida de militares colombianos en cumplimiento de su deber.



A nuestra nación hermana, a sus Fuerzas Armadas y sus familias, nuestra solidaridad. — Gian Carlo Loffredo (@MinLoffredoEc) March 23, 2026

Este lunes, un avión de la FAC se accidentó minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, ubicado en la frontera de Colombia con Perú, según informaron las autoridades del país vecino.

Lea: Avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo había sido donado por Estados Unidos

“Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares”, dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, en declaraciones por vía telefónica a un medio local, y confirmó que algunos habían sobrevivido.

Las autoridades informaron que ya hay unidades militares en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

Lea: En video quedó registrado el momento previo al accidente del avión Hércules en Putumayo

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC, con 125 personas a bordo, ocurrido en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación.