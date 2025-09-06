Medio siglo tuvieron que esperar los fabricantes de calzado en el municipio de Chinú, Córdoba, para mostrarse ante el mundo.

Le puede interesar: La Sociedad Protectora de Animales en Sucre celebra la prohibición de las corralejas

La tan anhelada Feria Nacional del Calzado que llevó por nombre ‘Chinú camina’ por fin se realizó con la participación de más de 30 compradores mayoristas nacionales y ciudadanía en general que llegó a adquirir buenos productos a muy bajo costo.

EL HERALDO

Cincuenta de las más de 200 unidades productivas de calzado con que cuenta Chinú fueron las que participaron en la feria que fue una iniciativa de la Asociación Productora de Calzado de Chinú, pero que contó con el apoyo de la gobernación de Córdoba y la alcaldía de Chinú.

Jhon Villamil Monterroza, el presidente de la asociación, celebró la realización de la feria que es ahora una vitrina para mostrar lo que por más de 80 años han realizado en esta población cordobesa donde todo empezó con la elaboración de abarcas, pero ahora elaboran calzado en todas sus variedades.

Vea aquí: Inició el programa ‘Alrededor de Iberoamérica 2025’

“Pasamos de la abarca tres puntá al calzado comercial de alto nivel”, anota el dirigente, que a su vez le agradece a Miguel Rivas Rivas, un chinuano empresario del calzado que es organizador de Expocuero Caribe en Sucre y quien fue el asesor para esta primera feria que desde ya es un éxito.

El alcalde de Chinú, Roberto Ramírez Trujillo, anunció que la Feria Nacional del Calzado será institucionalizada, por lo que presentará ante el Concejo Municipal el respectivo proyecto para su estudio y aprobación.

Lea también: Capturaron a cabecilla de red de apoyo del Clan del Golfo en Bolívar

“La idea es que esta feria se institucionalice para que en el 2028 cuando Roberto Ramírez no esté en la alcaldía los que vengan estén en la obligación de seguir impulsando esta vitrina que fomenta el empleo y dinamiza la economía local y le aporta al Producto Interno Bruto del país porque mucha gente que no es de aquí vive del calzado de buena calidad que se fabrica aquí en Chinú”, puntualizó el mandatario de los chinuanos.