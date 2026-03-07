Las autoridades del municipio de Lorica, en Córdoba, anunciaron que el Caño Chimalito será sometido a una limpieza.

Con ello permitirán que las aguas fluyan y no se registren más inundaciones como las registradas en el mes de febrero y que aún persisten en algunas zonas.

Alcaldía de Lorica

Para ejecutar esta labor ya llegaron a la población, de acuerdo con lo informado por el alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, una máquina de brazo largo gestionada ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres - UNGRD, y se espera el envío de una anfibia para remoción de sedimentos.

El Caño Chimalito bordea varios sectores urbanos de la capital del bajo Sinú, como se le conoce a Lorica.