En las últimas horas la empresa Aseo del Norte informó a la comunidad de Valledupar y a las autoridades que el conato de incendio registrado en la madrugada del pasado lunes 2 de marzo en el Relleno Sanitario Los Corazones se encuentra actualmente controlado en un 90 %.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo ininterrumpido durante los últimos cinco días por parte del equipo operativo, organizado en tres turnos rotativos, con frentes de trabajo integrados por operadores de maquinaria pesada, supervisores de campo y personal técnico especializado.

Adicionalmente, con el apoyo del Ejército Nacional, que se ha sumado a las labores de mitigación y control con un contingente de 30 uniformados, fortaleciendo las acciones que se desarrollan en el sitio.

También se encuentra en las labores el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, desde el viernes realizando una evaluación técnica en el área, con el fin de brindar apoyo adicional a las labores que se adelantan para la total estabilización de la zona.

“A pesar de la complejidad de la situación, la operación del relleno sanitario y el servicio de disposición final se mantienen con total normalidad, garantizando la atención a los municipios y corregimientos del departamento del Cesar, y asegurando la protección de la salud pública y del medio ambiente”, indicó Aseo del Norte.

Es de precisar que continúa la restricción del acceso al cerro Ecce Homo para evitar riesgos, ya que por la cercanía el humo se ha extendido en los alrededores. Está medida va hasta el lunes 9 de marzo como prevención.

En este caso las directivas de la compañía han señalado que podría tratarse de un acto criminal, por lo que realizarían una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.