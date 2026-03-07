Desde hace varios días se registra una emergencia en el relleno sanitario de Valledupar, ubicado en el corregimiento Los Corazones, la cual aún no ha podido ser controlada.

La situación llevó a la realización de un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, convocado por el alcalde Ernesto Orozco, en el que se determinó el cierre temporal del cerro Santo Ecce Homo desde este viernes 6 de marzo hasta el próximo lunes 9 de marzo, debido a la cercanía con el lugar donde se presenta la emergencia.

La decisión fue tomada tras una mesa de trabajo en la que también participaron organismos de socorro, Ejército Nacional, Aseo del Norte, Policía Nacional, entre otras instituciones que articulan esfuerzos para mitigar la emergencia registrada hace tres días.

Cortesía Por emergencia ambiental, restringen ingreso al cerro Santo Ecce Homo hasta el lunes.

El secretario de Gobierno Municipal, Félix Valera Ibáñez, recordó que se mantiene activo un plan de emergencia para sofocar las llamas. “La emergencia ha disminuido en un 70 %, sin embargo, hemos tomado una serie de medidas que permitirán garantizar la seguridad de las personas que frecuentan los alrededores del relleno sanitario”, anunció Valera Ibáñez.

En el mismo comité, las autoridades solicitaron a Aseo del Norte reforzar la seguridad, especialmente con la implementación de sistemas de videovigilancia, así como fortalecer el Plan de Emergencia y Contingencia al interior del relleno para atender eventos como incendios.

“Desde que tuvimos conocimiento del hecho, nuestro alcalde Ernesto Orozco está muy pendiente minuto a minuto de esta situación. Con nuestro equipo de trabajo de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal y demás organismos hemos implementado estrategias que nos permitirán reducir este conato de incendio en su totalidad”, aseguró Félix Valera.