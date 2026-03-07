Con el firme propósito de salvaguardar el ejercicio democrático y la libertad al sufragio, la Policía Nacional en Montería puso en marcha el Plan Democracia ‘Tu Voto Seguro’.

Esta estrategia institucional busca asegurar que la jornada electoral en la jurisdicción metropolitana que integran los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo, transcurra bajo los más altos estándares de seguridad y orden público.

El despliegue operativo en toda el área metropolitana fue supervisado y liderado este sábado 7 de marzo por el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, Director de Inteligencia Policial, quien coordina las acciones de vigilancia y control para brindar plenas garantías a los ciudadanos tanto en el departamento de Córdoba como el de Sucre.

Policía de Montería

La institución ha dispuesto un componente humano y tecnológico para cubrir 147 puestos de votación, asegurando presencia permanente tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales del municipio.

Además la Policía Nacional mantiene una vigilancia estricta para evitar que se cometa cualquiera de los 16 delitos electorales tipificados en la ley colombiana, haciendo especial énfasis en: corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y suplantación de votante.

La Policía Nacional recuerda a la comunidad que la seguridad es un compromiso de todos, y a su vez invita a los ciudadanos a reportar cualquier irregularidad o actividad sospechosa relacionada con el proceso electoral a través de la línea 3185070443 o 157 línea anticorrupción.