Tres traficantes de estupefacientes que se desplazaban por las vías del departamento de Sucre portando 10 paquetes, tipo ‘panela’, con marihuana, fueron capturados por la Policía.

Se trata de Sebastián Ramírez, Diego Villalba y Juan Torres, a quienes las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía aprehendieron en el sector del peaje Las Flores, jurisdicción del municipio de Corozal.

Los tres se desplazaban en una motocicleta marca Yamahade placa XZC-75D.

En el procedimiento de registro les inspeccionaron una caja de cartón en la que iban los 958 gramos de marihuana avaluados en más de 40 millones de pesos.

Con este resultado, la Policía Nacional en Sucre reafirma su compromiso con la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes, mediante el desarrollo de acciones operativas y preventivas que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana.